Inconduite sexuelle : Kevin Spacey assiste à son audience

L’acteur américain était vêtu d’un costume gris et de lunettes lorsqu’il est entré dans le palais de justice de Nantucket en compagnie de ses avocats. Il n’était pas tenu d’assister à l’audience.

L'ancienne vedette de House of Cards avait plaidé non coupable à des accusations d'attentat à la pudeur et de voies de fait en janvier, en lien avec des faits qui seraient survenus en 2016.

Le plaignant affirme que Kevin Spacey l'avait touché de manière inappropriée au bar Club Car, où le jeune homme travaillait alors comme préposé aux tables.

Vendredi, l'avocat de Kevin Spacey, Alan Jackson, a accusé le jeune homme d'avoir supprimé des messages texte qui corroboraient les prétentions d'innocence de l'acteur.

M. Jackson veut que le tribunal demande aux procureurs de remettre une copie « complète et inchangée » des messages du plaignant.