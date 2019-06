Les restaurants ouverts en Minganie cet été, mais « de peine et de misère »

Faute de personnel, plusieurs restaurants de la Minganie n'ouvriront que « de peine et de misère » cet été.

À Natashquan, le café l'Échourie entamera l'été sans chef, une première depuis son ouverture en 2005. Ça sera plus le côté bar et spectacle qui va fonctionner , laisse tomber le responsable du développement touristique Magella Landry.

Les visiteurs pourront toutefois se ravitailler au restaurant Le goût du large, qui ouvrira 7 jours sur 7.

À Aguanish non plus il n'y aura pas de chef , confirme la gérante du restaurant Le Goynish Rolande Blais. Encore une fois, il s'agit d'une première pour ce restaurant.

Deux personnes viendront préparer deux fois par semaine les plats que les serveuses offriront par la suite aux clients. On a diminué un peu le menu et ça se peut que ça soit un peu plus long que d'habitude , se désole Rolande Blais. Elle assure que la qualité du saumon fumé d'Aguanish demeurera la même.

Rolande Blais, gérante du restaurant le Goynish Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ce sont des ajustements. On s'en va un peu dans l'inconnu. Rolande Blais, gérante du Goynish

À Havre-Saint-Pierre, l'expression de peine et de misère trouve aussi un écho chez la copropriétaire du restaurent La Promenade, Diane Doyle. C'est très difficile d'aller chercher pas seulement des cuisiniers, mais aussi des serveuses, des laveurs de vaisselle.

Pourtant, elle dit offrir le logement et une vue imprenable sur la mer pour favoriser l'embauche.

À Longue-Pointe-de-Mingan, le bistro Le Macareux Dodu ouvrira également, mais avec un employé en moins. Pour ce qui est du casse-croûte de Rivière-au-Tonnerre, la propriétaire elle-même se charge de la cuisine.

Solutions à long terme

Pour prolonger la vie de ces entreprises, Rolande Blais suggère que le gouvernement soutienne l'immigration en région.

Ça pourrait être une vraie bonne solution. Ça pourrait être un couple. Le monsieur pourrait être chef, et la dame, serveuse. Il y a des emplois qui pourraient être créés ici. Mais, il n'y en a pas, de monde.

On a eu des demandes de chefs, mais d'autres pays , mentionne Magella Landry, du café l'Échourie. Là, il y avait le problème de l'immigration. On n'aurait pas été capable de commencer à travailler pour cet été. Il faut leur trouver une place, faut les parrainer. Puis souvent, c'était souvent juste en anglais.

Dans plusieurs cuisines de la Minganie, le personnel se fait vieillissant. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il y a toujours de la relève , garantit Louise Doyle, cuisinière du restaurant La Promenade, derrière les fourneaux depuis 56 ans.

Selon ses dires, l'esprit de famille qui règne en cuisine est ce qui crée l'attachement des employés au restaurant.

Là, c'est ma fille qui est propriétaire avec ma sœur. Ma sœur, elle a deux filles dont je sais qu'elles ne haïssent pas la restauration aussi , explique-t-elle. Je le fais pour la famille, surtout pour la famille.

L'été, le restaurant La Promenade emploie près de 27 personnes Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Vers une meilleure formation en tourisme?

Le consultant en tourisme Jacques Lachance tente depuis 2016 de mettre sur pied une formation pour soutenir l'ensemble du milieu touristique.

Cette formation titrée Étude et enseignement en tourisme nordique pour les nations , l'ETNA, pourrait être offerte à Natashquan, Anticosti, et Sept-Îles.

C'est une question de répondre à des besoins réels, d'offrir de la qualité et surtout quelque chose qui ressemble à notre milieu , soutient-il.

Jacques Lachance, chargé de projet du groupe ETNA Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C'est une industrie, disons-le, où les salaires ne sont pas aussi élevés qu'ailleurs. Alors, il faut avoir la passion. Et ça, ça se donne. Jacques Lachance, chargé de projet du groupe ETNA

Il se dit en pourparler avec les cégeps de Matane, de Gaspé, avec le collège Mérici à Québec et le groupe Relais Nordik.

Après une session d'études générales, les futurs étudiants se spécialiseraient dans une branche de l'industrie lors de leur deuxième et dernière session à l'ETNA.

Pour que démarre l'aventure, il ne manque que l'appui des élus selon Jacques Lachance. Il semblerait que le milieu hésite. Alors, il faut monter plus haut , indiquant avoir demandé formellement une rencontre avec la ministre du Tourisme.

Jacques Lachance dit vouloir former un conseil d'administration d'ici quelques semaines .