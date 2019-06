Des aventuriers francophones se préparent à traverser l'Atlantique

À Lewisporte, dans le centre de Terre-Neuve, deux équipages francophones préparent leurs voiliers pour la traversée de l'Atlantique. Plus tard cette semaine, six marins français, suisses et québécois entameront un voyage de plusieurs mois, qui leur fera visiter le Groenland et l'Irlande avant leur arrivée à destination, en Bretagne.