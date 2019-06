Hôpital Concordia : la différence entre l'urgence et le centre de soins d'urgence mineure

Le changement était prévu pour le 24 juin, mais lors d'une conférence de presse, mercredi, la province a annoncé avoir devancé la date de trois semaines.

En raison du court délai, l’Hôpital Concordia conservera son unité de soins critiques jusqu'à la fin du mois de juin, pour offrir des soins aux patients qui n’ont pas réalisé que l’urgence avait été fermée.

Les changements à l’Hôpital Concordia font partie d'une refonte recommandée dans un rapport commandé par l'ancien gouvernement néo-démocrate en 2015 et mis en place par l’actuel gouvernement en 2017.

L’urgence de l'Hôpital Seven Oaks devrait être transformée en centre de soins d'urgence mineure d'ici septembre 2019 dans le cadre de la refonte.

Les changements dans le système de soins de santé ont commencé l'année dernière quand la moitié des services d'urgence de la ville ont été consolidées au Centre des sciences de la santé, à l’Hôpital Saint-Boniface et à l’Hôpital Grace.

La refonte vise à créer une efficacité opérationnelle et à réduire les temps d’attente.

Lundi matin, la salle d'urgence de l'Hôpital Concordia sera transformée en centre de soins d’urgence mineure dans le cadre de la réorganisation des soins de santé à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

La grande majorité des personnes qui se présentent aux urgences de Winnipeg n'ont pas besoin de soins « urgents », selon un rapport publié en 2017 par le Centre de la santé publique du Manitoba.

Seulement 15 % des patients sont considérés comme « très urgents », environ 40 % sont considérés comme « urgents » et 40 % comme « moins urgents ».

Frustrés par les temps d'attente, 10 % des patients, en 2012-2013, quittaient les salles d’attente afin d'aller consulter un médecin.

« Avoir trois urgences nous permettra de concentrer nos spécialistes et nos services dans un plus petit nombre d'établissements, ce qui entraînera un meilleur accès et des temps d'attente plus courts », indique la province.

Où aller pour recevoir des soins?

L'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) explique qu’une personne doit aller à l’urgence si elle souffre des symptômes suivants :

Attaque cardiaque

Accident vasculaire cérébral

Traumatisme majeur

Blessure grave à la tête

Perte de membre dans un accident

Difficulté grave à respirer

Agression sexuelle

Violence domestique

Saignements graves

Perte de conscience

Les services d'urgence sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les centres de soins d’urgence mineure sont les endroits idéaux pour tous les problèmes qui ne mettent pas la vie en danger, mais qui doivent être réglés immédiatement comme :

Fièvre ou symptômes grippaux

Fractures ou entorses

Brûlures mineures

Maux de tête, maux d'oreilles

Saignements de nez

Éruptions cutanées

Gorge irritée

Problèmes urinaires

Vomissement

Le centre de soins d’urgence mineure de l’Hôpital Misericordia est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.