Un projet pilote pour faciliter la circulation sur Lewvan Drive à Regina

Ce projet touche la portion de Lewvan Drive entre l’avenue Dewdney et la 4e Avenue.

Trois voies de circulation sont ouvertes sur cette portion de Lewvan Drive, dont deux sont réservées à un sens de circulation différent en fonction de l’heure de la journée.

De 5 h 30 à 13 h, deux voies seront ouvertes pour les voitures qui circulent en direction sud et seulement une voie sera réservée pour celles qui vont dans la direction nord.

De 13 h à 5 h 30, deux voies seront réservées pour la circulation en direction nord et une voie pour les voitures allant dans la direction opposée.

Durant le week-end, à compter de 8 h samedi, deux voies seront ouvertes pour la circulation en direction sud tout au long de la journée.

La Ville précise que des changements peuvent quand même être apportés dans le sens de la circulation le samedi lors d’événements majeurs à la place Evraz.

« On demande l’aide de tous pour mettre en œuvre cette nouvelle approche qui permettra de mieux gérer la circulation durant les heures de pointe et durant des événements à la place Evraz, comme les matchs des Riders et l’exposition Farm Progress Show », a déclaré le maire Michael Fougere.