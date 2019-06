Une opération de nettoyage à Borden-Carleton est jugée tardive

John Read a remarqué des débris de béton pour la première fois après une tempête en mai. Selon lui, les débris entraînés par l’érosion de la côte détruisent un marais où vivent des myes, des palourdes, des oies et des canards.

Il y avait une digue à cet endroit, dit-il, mais les débris de béton l’ont endommagée et elle a fini par disparaître.

Depuis ce moment, il réclame un nettoyage des lieux pour sauver cet écosystème.

Le ministère de l’Environnement a déjà indiqué qu’il était au courant du problème et que tout le secteur subit une forte érosion naturelle.

Le ministère des Finances, qui est propriétaire de l’ancien chantier, prend des mesures pour protéger la côte.

Une entreprise locale va retirer des eaux le gravier et les débris de béton, indique Innovation IPÉ. Photo : CBC/Nicole Williams

Une entreprise locale a été embauchée pour remonter des sols et retirer des eaux le gravier et les débris de béton, explique Innovation IPÉ dans une déclaration envoyée à CBC. Les travaux devraient durer quelques jours. Un nouvel examen des lieux aura lieu ensuite pour déterminer si d’autres travaux sont nécessaires ou non.

John Read s’en réjouit, mais il craint qu’il soit déjà trop tard. Si les travaux avaient commencé six semaines plus tôt, dit-il, il y aurait encore eu de bonnes chances de sauver le marais, mais ce dernier a disparu. Il estime que plusieurs centaines de tonnes de débris sont tombées dans cet écosystème.

M. Read demande un nettoyage complet du secteur et d’autres travaux pour prévenir la chute d’autres débris.

Avec les renseignements de Nicole Williams, de CBC