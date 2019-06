Le site de la nouvelle centrale de police maintenant connu

Le nouveau quartier général du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sera construit le long de l'autoroute Laurentienne, à la hauteur du boulevard Louis-XIV. L'administration Labeaume vient de faire l'acquisition de terrains et d'immeubles pour un montant de 3 millions de dollars.

Ces informations apparaissent dans un sommaire décisionnel de la Ville de Québec daté du 13 mai 2019.

Le choix du site et la réorganisation des effectifs policiers feront l’objet d’une annonce officielle lundi après-midi

Radio-Canada a par ailleurs appris que les policiers des postes de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles vont déménager temporairement à la Centrale de police du parc Victoria d’ici le 20 octobre.

Le projet de déménagement de la centrale du parc Victoria a connu de nombreux rebondissements au cours des dernières années.

Saga

Les coûts de construction ont explosé, passant de 40 à 72 millions de dollars. De plus, le terrain acquis par la municipalité au prix de 2,6 millions, dans le secteur Lebourgneuf, était trop petit pour répondre aux besoins du SPVQ.

En mai 2018, le maire Régis Leabeaume avait fait son mea culpa, affirmant que les employés de la Ville l’avaient « échappé » dans ce dossier.

Quelques jours plus tard, il annonçait que le projet de construction d’une nouvelle centrale était « sur la glace » en raison des dépassements de coûts.

« Le projet de centrale de police est arrêté, est stoppé, parce que là, ça ne fonctionne plus, OK? […] Dans l'état actuel des choses, on approche le 80 millions. C'est pour ça qu'on a tout gelé », avait déclaré Régis Labeaume.

Départ

Le dossier du déménagement est d’ailleurs à l’origine du départ Jonatan Julien d’Équipe Labeaume.

L’ex-bras droit du maire, devenu député et ministre dans le gouvernement Legault, avait claqué la porte du comité exécutif pour siéger comme indépendant après que le maire l’eut montré du doigt pour les ratés du projet.

À la suite de son départ, Régis Labeaume avait pris le dossier de la nouvelle centrale de police sous sa responsabilité.

Avec les informations de Nicolas Vigneault