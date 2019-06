Un organisme de Calgary salue la prolongation d'un programme d'aide aux réfugiés LGBTQ+

Un groupe de soutien LGBTQ+ de Calgary applaudit la décision d'Ottawa d'élargir un de ses programmes d'accueil des réfugiés LGBTQ+ pour permettre à trois fois plus de personnes persécutées à cause de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre de trouver refuge au Canada.

« C’est fantastique », a applaudit Kelly Ernst de la fondation End of the Rainbow.

L'organisme de Calgary encourage le parrainage de réfugiés LGBTQ+ par les particuliers canadiens. Il participe depuis 2011 à Rainbow Refugee Assistance, un projet pilote du fédéral qui offrait un soutien à 15 réfugiés par année.

Le gouvernement a annoncé, samedi, que ce nombre grimpera à 50 personnes à compter de 2020.

Se réfugier pour sortir du placard

Cet effort d'hospitalité était nécessaire, selon Kelly Ernst. Il ne se passe pas une semaine sans que son organisme ne reçoive un appel ou un courriel de détresse d’une personne LGBT+ qui cherche à fuir les violences quelque part dans le monde.

« Ces gens ne veulent plus vivre dans la peur d’être emprisonné [...] Ils ont souvent déjà été torturés. Ils ont souvent subi des violences indicibles de la part de la police ou de leur communauté, ils essaient donc de s’échapper de leur pays aussi vite que possible », explique-t-il.

Associé au Centre for Newcomers de Calgary, la Fondation End of the Rainbow a offert ses services à près de 180 personnes en 2018. Selon Kelly Ernst, il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg.

« Il y a plus de 70 pays où l’homosexualité est un crime », dit-il. « On ne peut que s’imaginer le nombre de personnes LGBTQ+ voulant sortir de leur pays que cela représente. »

Pour les aider, le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté s'est engagé à verser 800 000 $ au cours des cinq prochaines années dans le cadre de ce nouveau partenariat. Le programme continuera d'offrir un soutien pour les coûts d'installation et trois mois de revenus aux réfugiés lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels parrainés à titre privé par des Canadiens.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Sarah Rieger.