Un incendie de forêt continue ses ravages dans le Nord ontarien

Le feu Red Lake 14 fait toujours rage à proximité de la Première Nation de Pikangikum. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a formé une équipe de gestion des incidents assignée à cet incendie.

L’incendie qui a débuté mercredi n’a touché aucune maison ni aucun immeuble de la collectivité.

Dix-huit équipes de garde-feu sont déployées dans la région Nord-Ouest de l’Ontario pour contrer les flammes.

La ligne rouge indique le périmètre de l’incendie. Photo : source : ministère des Richesse naturelles et des Forêt

Les équipes se sont concentrées sur la frontière ouest de l’incendie afin de mieux protéger la communauté , explique Chris Marchand, agent de communication au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Au cours de la fin de semaine du 1er juin, le feu Red Lake 14 a pris 400 hectares d’expansion, pour atteindre 3661 hectares.

Lors les deux journées précédentes, l’incendie est passé de 125 à plus de 3200 hectares.

Encore des centaines de résidents à évacuer

Près de 2000 membres de la communauté de 3800 habitants ont été évacués, a écrit sur Facebook le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler.

De nombreuses municipalités ont accueilli les sinistrés, y compris Kapuskasing, Thunder Bay, Cochrane, Timmins, Smooth Rock Falls, Hearst, Greenstone, Wawa et Winnipeg.

Certains résidents ont aussi quitté la Première Nation de leurs propres moyens, en traversant la baie Taxi en bateau, pour emprunter la route vers Red Lake.

La Première Nation Pikangikum se situe à deux heures de vol de Thunder Bay et n'est pas accessible par la route.

Les Rangers canadiens de la collectivité de Pikangikum ont joué un rôle déterminant dans les efforts d'évacuation, souligne les forces canadiennes.

Le grand chef adjoint de la NANNation Nishnawbe Aski , Derek Fox, affirme que le gouvernement a pris trop de temps pour agir.

Je pense qu’il faut un centre d’urgence parce que l’intervention n’a pas été aussi rapide qu’on l’aurait voulu , affirme-t-il.

Il demande que ce système soit mît en place avant la fin de l’été.

Nous ne sommes qu’en juin , ajoute-t-il, ce qui veut dire qu’il y aura plus de feux de forêt.

L’Ontario n’est pas à l’abri de nouveaux incendies forestiers

Si les risques de nouveaux incendies sont actuellement faibles dans les environs de Pikangikum, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts avise que les risques sont élevés au sud de Kenora et Sioux Lookout, ainsi qu’entre Rivière des Français et Sault-Sainte-Marie.

Indices du risque de feu de forêt : les zones bleues indiquent de faibles risques alors que les zones vertes, jaunes et rouges indiquent respectivement des risques modérés, élevés et extrêmes. Photo : source : ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Les Premières Nations de North Spirit Lake et de Deer Lake sont aussi situées dans des zones à risques élevés.

Le ministère indique également que les risques sont extrêmes à proximité de Rainy River.