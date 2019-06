Un piéton a plus de risque d'être happé dans un quartier moins nanti

Le réseau anglais de Radio-Canada en arrive à cette conclusion après avoir épluché des données de la police de 2008 à 2018.

Les jeunes de moins de 20 ans et les aînés de plus de 65 ans sont encore plus à risque.

Le porte-parole du groupe Walk Toronto, Dylan Reid, explique que de plus en plus de familles sont forcées d'habiter en périphérie de la ville, à cause de la flambée des loyers au centre-ville.

[Les moins nantis] se retrouvent dans des secteurs qui ont été conçus pour les voitures, où les rues sont très larges et la vitesse est très élevée , dit-il.

Les enfants devraient pouvoir marcher où ils le veulent, ajoute la Dre Linda Rothman de l'Hôpital pour enfants de Toronto. Le fait que les enfants plus riches puissent marcher de façon plus sécuritaire que les enfants moins nantis est complètement inacceptable.

Le conseiller municipal James Pasternak qui chapeaute le projet Vision zéro de la Ville, qui vise à réduire les décès chez les piétons, se demande si les résidents des quartiers en périphérie ont plus tendance à ne pas marcher jusqu'à une intersection pour traverser l'artère, à cause de la grande distance entre les feux de circulation.

Il souligne que la Ville a adopté différentes mesures pour mieux protéger les piétons dans des secteurs où il y avait beaucoup de collisions, y compris dans les quartiers défavorisés, dans le cadre du plan Vision zéro adopté en 2017.

La Dre Rothman, qui a réalisé une étude sur le sujet récemment, souligne que les communautés plus riches et revendicatrices sont souvent mieux desservies. En revanche, peu de résidents se présentent aux séances de consultations de la Ville dans les quartiers moins nantis dans bien des cas.

M. Reid presse la Ville ne pas attendre un accident ou que des résidents se plaignent auprès de leur conseiller municipal pour faire des améliorations.