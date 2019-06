Lendemain de tornade dans la vallée de l’Outaouais

Un peu plus de huit mois après que des tornades eurent dévasté des quartiers d'Ottawa et de Gatineau et, plus récemment, une crue historique causant des dommages à des centaines de propriétés dont certains commencent à peine à se relever, voilà que la région a été à nouveau touchée par un phénomène météorologique extrême. Voici ce que vous devez savoir au lendemain du passage d'une tornade dans la vallée de l'Outaouais.