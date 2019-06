Soir après soir, les partisans des Raptors envahissent les rues du centre-ville de Toronto par milliers et doivent patienter pendant de longues heures afin de pouvoir regarder sur écran géant les parties de la première finale de la NBA disputée en sol canadien.

Pour ces partisans venus d'un peu partout au pays et qui n'ont pas les moyens de s'offrir un billet à prix exorbitant pour la finale, la fête commence longtemps avant le début de la partie.

0 h 45 – 19 heures 15 minutes avant le début du match

Carlton Plummer descend du dernier train de banlieue arrivant d'Oshawa. Vêtu son pyjama des Raptors, il se rend directement à l'Aréna Scotiabank. À sa grande surprise, il est le premier en file pour avoir accès au Parc Jurassique. Les portes ouvriront en fin de journée.

« Je me suis dit que je n'avais pas le choix de venir pour le match, affirme Carlton. Ça pourrait être la seule finale pour les Raptors de mon vivant! C'est à notre tour de gagner. Golden State est en finale de la NBA pour une cinquième année de suite. »

Carlton suit attentivement son équipe depuis les débuts. Il était sur place à Philadelphie en 2001 pour la défaite crève-coeur des Raptors dans le septième match.

Cette année, les succès des Raptors prennent une toute autre importance pour lui. Comme des centaines de ses collègues, ce travailleur de GM à Oshawa risque de perdre son emploi d'ici la fin de l'année. Les Raptors sont devenus une évasion pour lui.

« Quand notre joueur étoile Kawhi Leonard a réussi le panier de la victoire contre Philadelphie dans le match 7, en première ronde cette année, je criais dans mon sous-sol, dit-il. C'est mon moment préféré de toute cette aventure. »

Pour tenir le coup en file pendant près de 20 heures en file sous la pluie battante jusqu'en milieu de matinée, il faut être préparé. Carlton a apporté un imperméable de fortune, un chargeur pour son cellulaire, deux sandwichs, des croustilles, des boissons énergisantes et des friandises.

1 h30 – 18 heures 30 minutes avant le début du match

Alex Brown de Barrie en Ontario est le deuxième à arriver devant le domicile des Raptors. Ce jeune de 20 ans est venu regarder toutes les parties dans le Parc Jurassique ce printemps. Il fait la fête depuis jeudi, jour du premier match de la série finale. Il n'a pas dormi depuis 68 heures.

« Je ne connaissais pas Carlton, mais là, on est de bons amis. On a parlé de basketball toute la nuit puis il m'a même donné des conseils pour avoir du succès avec les filles », dit-il en riant.

Ensemble, ils ont aussi dansé sur la musique qui émanait d'un bar situé de l'autre côté de la rue. Puis petit à petit, la file s'est allongée et des étrangers sont venus leur offrir de la nourriture.

« Quand j'ai vu Kawhi Leonard faire un dunk au quatrième quart lors du sixième match de la demi-finale, j'ai su qu'on se rendrait en finale, dit-il. C'est de loin le moment le plus spectaculaire. »

Des amies ont fait la route depuis Gatineau, et même Montréal, pour assister au match en direct. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

10 h 20 – 7 heures 40 minutes avant le match

Trois filles parties de Gatineau se joignent à la file. Une amie venue de Montréal viendra les rejoindre plus tard. Elles sont une centaine de mètres derrière les premiers arrivés. Cassandre Mercier a eu l'idée de faire ce voyage de filles à Toronto.

« Je jouais au basketball au secondaire, explique-t-elle, et j'ai toujours eu un intérêt pour ce sport. Je voulais participer à ça, cette finale de la NBA. C'est pas tous les jours qu'on a la finale chez nous. »

Laurence Champigny n'a pas hésité à faire ce voyage. Elle vit la fièvre du basket à Ottawa depuis des semaines déjà.

« Les bars sont pleins les soirs de match, dit-elle, il faut réserver pour pouvoir y être. Il n'y a pas d'équipe canadienne en finale pour la Coupe Stanley, donc le monde a embarqué dans le basketball. »

Le soleil est maintenant sorti et ces quatre amies devront passer des heures à attendre, assises par terre, avant l'ouverture des portes. Elles sont arrivées prêtes à tout. Elles ont apporté un peu de nourriture, de la crème solaire et des imperméables.

« J'ai vu un gars passer, dit Cassandre, il vendait des petites chaises pliantes pour 10 $. C'était clairement des chaises achetées au Dollarama. L'étiquette était encore sur les chaises. On sait qu'il les a payées 4 $! On n'en a pas acheté. »

12 h 45 – 7 heures 15 minutes avant le début du match

La file fait maintenant le tour de l'Aréna Scotiabank. Un livreur de pizza s'arrête sur le côté de la rue et sort avec de nombreuses boîtes. Certaines personnes ont passé une commande pour se ravitailler.

Un peu plus loin, Francis Junior vient d'arriver. Il a été de la foule au Parc Jurassique à chaque partie, mais il arrive normalement beaucoup plus tôt. Il sait qu'il risque d'être refusé dans le Parc, faute de place.

« Les autres fois, j'arrivais à 10 h le matin et ça allait, dit-il. Nous sommes dimanche et je tenais à aller à l'église avant de venir ici. Si je ne peux pas entrer dans le Parc Jurassique, j'irai dans les zones de débordement avec les autres écrans géants dans les rues autour. »

Francis a grandi aux Phillipines en jouant au basketball. Il joue encore dans des ligues récréatives, d'ailleurs. Il a émigré au Canada en 1995, l'année de la naissance des Raptors de Toronto.

« Le Canada savait que je m'en venais alors ils ont créé les Raptors pour m'accueillir, blague-t-il. Le basketball, c'est ma vie. Je n'oublierai jamais la dernière partie à Toronto du légendaire Michael Jordan avec les Bulls de Chicago. On a gagné la partie et on jouait encore au Rogers Centre, le gros stade de baseball! »

Dans la file, Francis se met à discuter avec des étrangers. Il repart de chaque match avec de nouveaux amis rencontrés grâce à son amour du basket.

17 h 15 – 2 heures 45 minutes avant le début du match

Les portes ouvrent enfin. De Carlton à Francis, ils ont tous pu accéder au Parc Jurassique. Ils sont repartis déçus en toute fin de soirée. Malgré tout, la fête reprendra mercredi pour le troisième match.