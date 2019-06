Des propriétaires de chalets découragés en Mauricie

« On se sent menottés, presque volés », affirme Alain Audet qui possède un chalet sur une terre publique. Comme d'autres locataires de terrains au lac Missionnaire, en Mauricie, il se sent abandonné par le gouvernement du Québec. Le coût de location annuel de leur terrain a explosé et ils ne peuvent plus l'acheter, comme le prévoyait le bail initial.