Alerte de tornade pour Lachute-Saint-Jérôme

Le secteur de Mont-Tremblant-Sainte-Agathe est visé par une veille de tornade.

Plus tôt, Environnement Canada a confirmé qu'une tornade avait été observée dans la région d'Ottawa et de Gatineau. La phénomène météorologique se déplace vers l'est.

L'agence météo fédérale demande aux résidents des secteurs concernés de rentrer à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur.

Une veille d'orages violents a été émise pour Montréal-Laval.

Plus de détail à venir.