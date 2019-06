L'école Le Touret est un établissement indispensable pour desservir cette clientèle, mais une journée comme celle-là est tout indiquée pour sensibiliser la population.

Il en reste encore beaucoup à faire au niveau de l'inclusion de nos enfants, de nos personnes handicapées [dans] la société. Denyse Fournel, présidente de la Fondation de l'école Le Touret

Pour Réjean Ménard, le père de Yann, 21 ans, qui termine sa dernière année au Touret, les options ne sont pas nombreuses pour assurer l'avenir de son fils à la fin de ses études.

[Pour] tous les jeunes de cet âge, il n'y a plus rien. Ils n'existent plus. On vit au jour le jour , exprime-t-il.

Enzo, qui est considéré comme un élève du secondaire, n'a pas le droit au service de garde, ce qui complique le quotidien de ses parents.

Ou bien je fais du déplacement d'horaires ou j'engage quelqu'un qui vient s'occuper de mon enfant quand il revient de l'école à trois heures de l'après-midi , explique Denyse Fournel, présidente de la Fondation de l'école Le Touret.

Si tout n'est pas parfait, des efforts sont faits pour tenter d'améliorer la situation de ces familles.

La maman d'un garçon handicapé héberge trois autres jeunes comme lui et a fondé le centre La Libellule, qui offrira du répit à une vingtaine de parents cet été.

Je pense que les services publics auraient intérêt à en donner un peu plus, autant dans le milieu scolaire que dans les services publics. En ouvrant notre centre, on essaie de pallier ce manque-là pour les familles , explique Keila Batko.

Cette journée spéciale a permis de présenter le travail réalisé par les élèves tout au long de l'année.

Ça apporte beaucoup de fierté, du dépassement. Ils se rendent compte qu'ils sont capables. C'est pas toujours difficile. Ils font des efforts et ils réussissent , affirme Marie-Josée Gagnon, enseignante.

La moitié des élèves qui fréquentent l'école Le Touret demeurent dans des familles d'accueil, ce qui ajoute à la dure réalité de ces enfants.