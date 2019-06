Le passeport canadien offrira un troisième choix pour identifier le genre d'une personne, soit l'option « X », les feux de forêts forcent des évacuations en Alberta et en Ontario, et pour obtenir un visa américain, il faudra renoncer à l'anonymat en ligne. Résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

L'option « X » arrive sur les passeports canadiens

Les personnes qui ne s'identifient pas comme femmes ni comme hommes pourront cocher l'option « X », dès mardi, dans leur formulaire en vue d'obtenir le passeport canadien. Le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, qui en a fait l'annonce samedi, a précisé que cette option concernera également les documents d'immigration et de voyage, les certificats de citoyenneté et de résidence permanence.

Les feux de forêt forcent des évacuations

La Ville de High Level au nord de l'Alberta confirme que les résidents évacués depuis le 20 mai en raison des feux de forêt pourront rentrer chez eux à compter de 10 h, lundi matin. À Slave Lake, où les habitant de High Level ont trouvé refuge, la situation demeure stable.

Par ailleurs, la ville de Kapuskasing, dans le Nord-Est de l'Ontario, ne peut accueillir plus d’évacués de Pikangikum. Elle accueille déjà 736 résidents de la communauté autochtone Pikangikum, menacée par un incendie de forêt. Ses hôtels sont pleins. Des dortoirs ont été aménagés à l’aréna et au centre de curling.



Les opérations de transport aérien se sont poursuivies samedi et dimanche pour déplacer des centaines d'évacués menacés par un feu de forêt qui prend toujours de l'ampleur. Ils ont été dirigés vers des communautés du Nord-Ouest de l'Ontario, notamment Thunder Bay. Le Manitoba sera une terre d'accueil temporaire pour certains des évacués de la Première Nation Pikangikum, a-t-on appris dimanche.

Apple mettrait fin à iTunes

Le géant Apple annoncerait lundi la fin de son application iTunes, qui a mené la révolution du numérique dans l'industrie de la musique. La mise à mort d'iTunes serait officialisée dans le cadre d'une conférence réunissant des développeurs. Des sources ont confié au site web américain Bloomberg qu’iTunes serait en fait remplacé par trois nouvelles applications distinctes pour la musique, la télévision et la baladodiffusion.

Visa américain : les demandeurs perdront leur anonymat en ligne

Le département d'État américain exige maintenant que presque tous les demandeurs de visas soumettent leurs noms d'utilisateur sur les médias sociaux, leurs adresses courriel et leurs numéros de téléphone. La modification, qui a été proposée en mars 2018, devrait toucher les quelque 15 millions de personnes qui font une demande de visa pour entrer sur le territoire américain chaque année.

Guerre commerciale: Pékin passe à la contre-offensive

La Chine a encore haussé le ton dimanche dans sa guerre commerciale contre les États-Unis, rejetant l'échec des discussions sur Washington et ne laissant entrevoir à court terme aucune sortie de crise. Menaces d'embargo sur certains métaux, « liste noire » d'entreprises étrangères, hausse des droits de douane et rhétorique guerrière : en quelques jours, Pékin est passé résolument à la contre-offensive, près d'un an après le début de son affrontement économique avec Washington.

Un suspect recherché après l'évacuation de l'aéroport de Québec

Les activités ont repris normalement à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, samedi soir, quelques heures après une intervention policière et l'évacuation de la zone publique de l'aérogare. Un individu qui aurait tenu des propos menaçants, causant tout ce branle-bas de combat, est toujours recherché.

