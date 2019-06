Les efforts pour l'intégration des handicapés récompensés cette semaine

Cette année, l'événement est placé sous le thème de L'accessibilité humaine au-delà des lieux physiques .

Il y a de plus en plus de travail qui est fait pour rendre accessibles les lieux publics aux personnes handicapées. Par contre, on oublie souvent qu'une fois sur les lieux, la personne ne peut pas nécessairement vivre l'expérience au même titre que les autres, simplement parce que l'activité n'est pas nécessairement accessible. Nous, on parle d'accessibilité humaine, rendre l'expérience accessible, intégrer la personne handicapée avec sa différence , précise la directrice du Regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT), Karine Lavallée.

Karine Lavallée rappelle par ailleurs que le principal obstacle auquel font face les personnes handicapées en région ou ailleurs au Québec est la disponibilité du transport pour faciliter les déplacements.