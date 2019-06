Un grand maître japonais de karaté en visite à Rimouski

Shigeru Tabata, un Shihan japonais, a présidé un séminaire de formation en fin de semaine à Rimouski. Une centaine d'élèves âgés entre 5 et 59 ans ont pu bénéficier du savoir-faire du grand maître japonais de karaté.

Les karatékas présents au séminaire à Rimouski provenaient de plusieurs régions du Québec. Ils venaient tous profiter des activités de karaté de style Kyokushin.

Ce type de karaté combine également une forme de spiritualité.

Une centaine de karatékas ont participé au séminaire à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Le Shihan japonais, Shigeru Tabata, estime que le karaté aide à développer sa personnalité et à aspirer à la paix dans le monde.

Le karaté, ce n'est pas juste un sport. C'est un chemin, le chemin de l'homme. C'est la voie du guerrier. Un art , explique Shigeru Tabata.

René Lanteigne, Senseï à l’École de karaté de Saint-Anaclet, voit aussi ces étapes dans le parcours d’un karatéka.

Quand tu as une ceinture noire, tu commences à faire du karaté. Après, c'est un autre cheminement qui est plus spirituel, c'est plus [d’]aider , souligne-t-il.

Un style de karaté très physique

Le style de karaté pratiqué par Shigeru Tabata et les karatékas est considéré comme très dur physiquement.

Patrick Veillet, ceinture noire, en témoigne par son entraînement en vue de l’obtention d’un deuxième dan.

Les combats pour un deuxième dan, on parle de 20 combats à faire. Des combats d'une minute. Patrick Veillet, ceinture noire, aspirant à un deuxième dan

Des karatékas en pratique au bord du fleuve Photo : Radio-Canada

C'est plein contact au niveau du corps. Les punchs rentrent, les coups de pied rentrent au niveau du corps. La tête n’a pas droit aux coups de pied. C'est sûr que durant un passage versus une compétition, il y a un respect avec l'adversaire , explique-t-il.

À 59 ans, le maître japonais en visite au Bas-Saint-Laurent est ceinture noire huitième dan.

D’après le reportage de Denis Leduc