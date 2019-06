Moins d’une centaine de bénévoles pour la corvée de nettoyage à Cumberland

Très peu de bénévoles se sont mobilisés, samedi et dimanche, pour ramasser les milliers de sacs de sable accumulés dans le secteur de Cumberland, dans l'est d'Ottawa, à la suite des inondations printanières.

Pour protéger sa propriété, Fernand Rioux a pu compter sur l’aide d’amis et de bénévoles pour installer quelque 1500 sacs de sable sur sa propriété. Des bénévoles sont aussi venus l’aider à ramasser lesdits sacs, samedi.

Il y en avait une dizaine [...] c’était bon, on est très fier d’eux autres , a-t-il souligné, dimanche. Il manque d’aide. Ce n’est pas tout le monde qui est capable [d’aider] [...] Ceux qui sont ici travaillent fort. C’était les mêmes qui étaient hier ici , a-t-il toutefois nuancé.

Les gens qui donnent de leur temps se sont faits rares à Cumberland dans le cadre de la grande corvée organisée par la Ville.

Au commencement, hier matin, il y en avait trois [bénévoles] , a décrit Roland Lafrance, un résident de Cumberland. On a fini avec à peu près 16, et on en a accompli pas mal.

À lire aussi : Corvée de sacs de sable : davantage de bénévoles recherchés à Ottawa et Gatineau

C’est moins sexy de refaire le ménage après [...] Il y avait pas mal plus de monde pour faire les sacs , a constaté pour sa part Martin Lafrance, un bénévole qui a pris part au remplissage des sacs de sable.

Ce manque de ressources au cours de la fin de semaine laisse plusieurs sinistrés dans le doute quant au reste du nettoyage qui devra s’imposer dans les prochaines semaines.

Certains résidents de Cumberland sont toujours pris avec des centaines, voire des milliers, de sacs de sable après une fin de semaine de corvée de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Les bénévoles, ce sont des bénévoles, ils ont le choix de venir ou de ne pas venir , a indiqué Daniel Larrivée, un sinistré qui a dû installer 15 000 sacs autour de sa maison. Malgré tous ses efforts, l’eau a tout de même eu le dessus et a infiltré son sous-sol. Sans l’aide de bénévoles, le ramassage des sacs a donc été mis de côté pour le moment.

Il faut engager du monde [pour ramasser les sacs], on ne pourra pas faire ça tout seul , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Antoine Trépanier