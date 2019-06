Gala Québec Cinéma : c'est soir de fête pour les artisans du cinéma québécois

EN DIRECT - C'est ce soir que l'on connaîtra les vainqueurs du Gala Québec Cinéma, animé pour la troisième fois par le duo d'actrices Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. C'est le film 1991, de Ricardo Trogi, qui domine les nominations.

Le troisième volet de la trilogie est nommé dans pas moins de 16 catégories.

À tous ceux qui ne me lisent pas, de Yan Giroux, arrive deuxième avec 13 nominations et La Bolduc, de François Bouvier suit de près en étant en lice pour 11 prix.

Le long métrage de Denis Côté, Répertoire des villes disparues, qui était en compétition lors de la dernière Berlinale, s’illustre lui aussi avec ses 10 nominations.

Une colonie, qui a été couronné « meilleur film » aux derniers prix Écrans canadiens, sera aussi bien représenté en étant nommé dans neuf catégories de prix.

On présentera cette année une toute nouvelle catégorie de prix, soit celle du « meilleur premier film », dans le but de souligner l’apport des cinéastes de la relève de par la qualité de leurs œuvres.

La chroniqueuse cinéma Helen Faradji vous propose un billet qui présente l’essence des sept œuvres finalistes dans la catégorie du meilleur film.

Votez pour le prix du public

1991, La Bolduc, La chute de l'empire américain, La course des tuques et La disparition des lucioles sont les cinq films qui ont enregistré le plus d'entrées dans les salles du Québec cette année. Ce sont aussi les finalistes pour l'Iris prix du public.

Jusqu'à 20 h 45, le public peut voter pour son film préféré sur le site de Radio-Canada.ca.



Le film gagnant sera dévoilé plus tard en soirée.



Pour connaître tous les gagnants et les moments forts de la soirée, suivez-nous sur Twitter.

La Bolduc triomphe au Gala des artisans

Cet après-midi, lors d’un gala hors antenne, 13 prix Iris ont été remis aux artisans qui oeuvrent derrière la caméra.

La Bolduc a dominé la récolte de prix en recevant les grands honneurs pour la meilleure direction artistique (Raymond Dupuis), le meilleur son (Claude Beaugrand, Michel B. Bordeleau, Luc Boudrias, Gilles Corbeil), les meilleurs costumes (Mariane Carter), le meilleur maquillage (Nicole Lapierre) et la meilleure coiffure (Martin Lapointe).

L’Iris de la meilleure distribution des rôles a été remis à Ariane Castellanos pour le film Une colonie, tandis que le prix du meilleur montage est allé à Yvann Thibaudeau pour son travail sur 1991. Le Fix Studio (Aurélia Abate, Delphine Lasserre, Bruno Maillard) et Oblique FX (Benoît Brière, Louis-Philippe Clavet, Valérie Garcia, Étienne Rodrigue) ont été récompensés pour leur travail au sein du film Dans la brume.

C’est le musicien Philippe Brault a reçu l’Iris de la meilleure musique originale pour La disparition des lucioles.

Du côté du cinéma documentaire, on a remis à René Roberge (Pauline Julien, intime et politique) le prix du meilleur montage, tandis que Danae Elon et Itamar Mendes Flohr ont reçu l’Iris de la meilleure direction de la photographie (A Sister’s Song). Le prix du meilleur son pour un film documentaire a souligné le travail de Cyril Bourseaux, Mélanie Gauthier, Simon Léveillé, Simon Plouffe, Lynne Trépanier, Jean Paul Vialard, Shikuan Shetush Vollant, pour Ceux qui viendront, l’entendront.

C’est aussi lors du gala des artisans qu’on a rendu hommage à l’éminent directeur de la photographie, Pierre Mignot, une catégorie souvent présentée lors du gala télévisé.

Ce gala était animé par les comédiens Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert