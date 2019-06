Un syndicat de l'enseignement qui souhaite se renouveler

Les participants ont parlé des orientations pour le plan d'action triennal de l'organisation syndicale.

Le syndicat compte notamment sonder les besoins de ses membres et compte sur l'implication de la relève syndicale, explique la présidente Hélène Lambert.

On veut [mettre l'accent] sur les demandes et besoins des membres envers leur syndicat, dit-elle. Il [va y avoir] une consultation qui sera menée à partir de septembre et durant l'année prochaine, nous tenterons de revoir notre fonctionnement et nos pratiques pour répondre aux besoins de nos membres. Aussi, on veut mettre l'accent sur la relève syndicale, on a de jeunes membres impliqués et on veut vraiment mettre l'accent à ce niveau-là aussi pour mobiliser nos gens davantage.

Les participants ont également soulevé plusieurs préoccupations de l'heure, notamment l'introduction de l'éducation sexuelle dans le programme d'enseignement et la pénurie d'enseignants.