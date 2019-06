Simuler une disparition pour mieux former les bénévoles

L'Équipe de recherche et sauvetage la Grande Ourse à Rimouski a tenu une journée de formation pour les membres bénévoles des groupes de Rimouski, Mont-Joli et Rivière-du-Loup. De pair avec la sécurité civile, les pompiers et les ambulanciers de Rimouski, ces chercheurs ont participé à une simulation complète d'une recherche d'une personne disparue en forêt.

Tous les ans, les équipes de recherche et sauvetage de la région bénéficient d’une formation de ce type. Cette année, la simulation a cependant eu lieu avec la présence des services incendies et ambulanciers de la Ville de Rimouski, en plus de la sécurité civile.

On donne exactement [comment] se déroule la recherche, de A à Z : de la préparation [au] déploiement et après, le débriefing. Marcel Côté, responsable de la formation

Marcel Côté Photo : Radio-Canada

Maintenant, on est appelés à travailler avec tous les services. On veut vraiment pratiquer pour savoir comment ça va se passer , explique Marcel Côté, le responsable de la formation.

Les bénévoles spécialisés en recherche de personnes disparues en forêt ont ainsi pu expérimenter la façon dont se déroule ce type de recherche, avec l’implication des différents intervenants sur le terrain.

La nécessité d’une communication efficace

Si l’organisation est importante lors d’une recherche en forêt, la communication est tout aussi essentielle.

[Notre rôle], c’est de renforcer les liens entre les partenaires et voir dans nos techniques d’intervention comment ça fonctionne et si c’est optimal ou si on peut améliorer des choses. Pascal Tardif, conseiller en sécurité civile

La tenue d’une journée de simulation avec les différents intervenants permet ainsi de comprendre en détails leur façon de fonctionner.

La sécurité civile prend part à la journée de simulation à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Nous, on fait le lien entre les autres partenaires, comme la Sûreté du Québec ou autres partenaires qui pourraient être impliqués éventuellement, pour être sûrs que tout fonctionne bien entre ces gens-là et que l’AQBRS ait le support désiré, de la part du gouvernement, pour être efficace , explique le conseiller en sécurité civile Pascal Tardif.

L’importance de la formation

En plus de la journée de simulation annuelle, les chercheurs certifiés peuvent suivre des formations mensuelles sur différents thèmes : les techniques de recherche, la protection de la scène, l’identification du type de sujet à chercher ainsi que la manipulation d’une boussole et d’un GPS, par exemple.

Bien qu’il arrive certaines situations où l’aide du public est nécessaire, Marcel Côté soutient qu’il est nécessaire de suivre des formations pour faire partie d’une équipe de recherche et sauvetage.

Les bénévoles spontanés, le problème, c’est que, souvent, ils vont corrompre la scène en déambulant partout. On n’a pas le contrôle [et] la discipline qu’on a avec nos équipes , explique-t-il.

Des chercheurs certifiés de l'équipe La Grande-Ourse de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Les bénévoles peuvent cependant joindre le groupe de chercheurs en obtenant des formations au fil du temps.

D’année en année, on peut se spécialiser et se perfectionner comme chercheur. Dany Michaud, coordonnateur du district 1 en recherche et sauvetage

Ça vaut la peine de commencer. Vous pouvez commencer graduellement, prendre le temps de commencer [avec] les cours de premiers soins, les cours de déplacement en forêt , souligne Dany Michaud, le coordonnateur du district 1 en recherche et sauvetage.

Marcel Côté affirme qu'une quarantaine de bénévoles certifiés seraient nécessaires, seulement pour l’équipe de Rimouski.