La fièvre des Raptors gagne Almonte, le berceau du basketball

Les partisans de l’équipe torontoise auront ainsi leur propre parc jurassique officiel, l’un des 36 points de ralliement du genre autorisé par Maple Leafs Sports and Entertainment, la société propriétaire des Raptors.

À Toronto, le parc d’origine, situé à l’extérieur de l’aréna Banque Scotia, peut accueillir environ 5000 spectateurs, presque autant que la population entière d’Almonte recensée en 2016.

Située à près de 40 kilomètres à l'ouest d'Ottawa, Almonte est également le lieu de naissance de James Naismith, né en 1891. C’est à M. Naismith qu’on attribue l’invention du basketball.

Nous sommes une ville de basketball depuis longtemps et nous voulons saisir cette occasion pour partager les racines canadiennes de ce sport , souligne la mairesse d’Almonte, Christa Lowry.

Les amateurs de basketball d’Almonte et des environs pourront regarder le second match opposant les Warriors aux Raptors à compter de 20 h, dimanche, au centre Old Town Hall.