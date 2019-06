1825 coureurs au Marathon de la Baie-des-Chaleurs

Il s’agit d’une légère baisse comparativement à 2018 et 2017, où environ 2000 coureurs avaient participé.

Le président de l’événement, Mario Moses, se dit tout de même satisfait de la participation, compte tenu du nombre grandissant d'événements sportifs dans la région et ailleurs.

Selon lui, 60 % des coureurs proviennent de la Baie-des-Chaleurs. Les autres viennent des grands centres du Québec ou du Nouveau-Brunswick.

On a par exemple des gens de Gatineau qui ont préféré attendre pour venir à Carleton plutôt que de participer au marathon d’Ottawa , dit-il. On a des participants qui nous reviennent avec de nouveaux coureurs.

Jean-Michel Landry a terminé premier au 42,2 km alors que Blaise Dietrich l'a emporté au demi-marathon.

Plusieurs jeunes enfants se sont inscrits au 1 km. Photo : collaboration Geneviève Bouffard

Mario Moses se réjouit de voir que le marathon a réussi à créer un engouement pour la course dans la région.

À Carleton, il y a beaucoup de gens qui courent maintenant et qui s’approprient le marathon en tant que leur événement sportif annuel , remarque-t-il. Et cette année, on avait tout près de 450 jeunes inscrits à la course du 1 et du 3 km donc ça nous démontre qu’il y a une belle relève.

M. Moses tient à mentionner la présence des 220 bénévoles qui assurent la tenue de l’événement.

On a eu un taux de participation record cette année , rapporte-t-il. Et même, on avait une banque de noms en réserve.

Par ailleurs, selon un sondage effectué il y a deux ans, le Marathon permettrait de générer des retombées économiques de 250 000 $.