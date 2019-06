Un comité pour améliorer l'accès aux services en langue anglaise au CISSS-AT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue veut recruter des membres pour siéger au sein d'un comité régional pour les programmes d'accès aux services en langue anglaise.

Le nouveau comité va travailler à l'amélioration de l'accès aux services de santé pour les personnes d'expression anglaise de la région.

Le comité, qui sera composé de sept à onze membres, aura notamment pour tâche d'aider le conseil d'administration du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à évaluer l'accessibilité des soins aux anglophones.

Ce comité va se pencher en grande partie sur le programme d'accès aux services de santé et de services sociaux que le CISSS doit produire et eux auront leur mot à dire pendant la rédaction de ce programme-là , dit l'agente de relation avec le milieu et responsable du dossier langue anglaise au CISSS-AT, Cindy Caouette.

Elle explique que ce programme devrait répondre aux besoins de cette communauté.

Comme nous ici, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ce n'est pas un établissement qui est désigné, nous ne sommes pas obligés de donner des services en anglais par exemple, dit-elle. Par contre, notre but est d'améliorer l'accès à ces gens-là aux services de soin et sociaux afin qu'ils soient en mesure de bien comprendre les services qu'ils reçoivent de la part des médecins et des infirmières ou autres lorsqu'ils viennent dans nos installations.

Mme Caouette rapporte qu'en Abitibi-Témiscamingue, 3,6 % de la population est anglophone.

L'appel de candidatures prend fin le 7 juin prochain.