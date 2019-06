Apple mettrait fin à iTunes

Des sources ont confié au site web américain Bloomberg qu’iTunes serait en fait remplacé par trois nouvelles applications distinctes pour la musique, la télévision et la baladodiffusion.

Cette annonce serait faite pendant une conférence annuelle prévue lundi à San José, en Californie, et lors de laquelle le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait prendre la parole.

Dimanche, des internautes sur Reddit soulignaient d'ailleurs que les pages Instagram et Facebook d’iTunes avaient été vidées de leur contenu par Apple, laissant présager la fin de l’application.

Achetée en 2000 par Apple, l’application SoundJam était devenue iTunes lors du lancement des premiers iPod, en octobre 2001.

En 2003, le défunt fondateur d’Apple, Steve Jobs, annonçait la mise en place du iTunes Store, qui se voulait à l’époque une manière de venir en aide à l’industrie de la musique, malmenée par le piratage en ligne. Il était alors possible d'acheter une chanson pour la somme de 99 cents. Un répertoire de 200 000 chansons était disponible lors du lancement.

Steve Jobs estimait que les gens voulaient obtenir leur musique sur Internet, mais qu’aucune plateforme ne leur permettait de l’acheter légalement.

Depuis, iTunes est devenu un outil incontournable pour la gestion de sa bibliothèque musicale numérique pouvant stocker des millions de chansons avec la montée en popularité du format MP3.

Les détails de la fin rapportée d’iTunes n’ont pas été dévoilés et Apple a refusé de commenter l’information publiée par Bloomberg.

En plus de la potentielle fin de cette application, la conférence pourrait aussi être l’occasion pour le géant de l’informatique de dévoiler sa stratégie pour rendre ses montres intelligentes plus indépendantes des iPhones, d’annoncer des modèles plus performants de tablettes iPad et d’unifier son offre d’applications souvent distinctes entre ses appareils mobiles et ses ordinateurs portables.