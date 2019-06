Les motocyclistes de Sept-Îles et de Port-Cartier lancent leur saison

Plus d'une centaine de motocyclistes de Sept-Îles et de Port-Cartier se sont réunis dimanche au stationnement du centre commercial Place de Ville.

L'objectif de la rencontre était de recevoir la bénédiction annuelle des motos ainsi que des médailles de piété. Une parade encadrée par la Sûreté du Québec a également été organisée, comme chaque année.

L'abbé Alain Latulippe procède à la traditionnelle bénédiction des motos des membres de l'Association Mototourisme Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Une pétition

L'Association de mototourisme s'avoue préoccupée par la hausse des droits d'immatriculation qui doit entrer en vigueur cet été.

Le nouveau président de l'association, Ronald Lévesque, admet que plusieurs ont signé la pétition nationale qui dépasse les 77 000 signatures, pour dénoncer ces hausses.

Il va y avoir une rencontre avec le ministre Bonnardel. Si on ne fait rien, l'an prochain, on aura une autre hausse du même montant que cette année. Ça on veut pas ça.

Le président de l'Association mototourisme de Sept-Îles et Port-Cartier, Ronald Lévesque, remet un don de 1000 dollars aux Déjeuners Coups de pouce Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Les motos de route comme nous autres, on est rendus à pas loin de 700 [dollars]. Et si on prend les motos sport, c'est rendu à 1500, puis 1600 dollars. C'est énorme! Ronald Lévesque, président de l'Association mototourisme de Sept-Îles et Port-Cartier

À la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), le porte-parole Gino Bélanger explique que les hausses ont fait l'objet d'analyses indépendantes.

Elles s'appuient sur les statistiques de pertes de vie et d'accidents avec blessés graves ou légers qui ont été rapportés entre 2014 et 2016, précise M. Bélanger.

Ça vaut pour les motocyclistes, les automobilistes et les autres classes, les catégories d'usagers : elles paient pour ce qu'elles coûtent en indemnisations aux victimes de la route de la même catégorie.

Le nombre d'accidents impliquant les motocyclettes influence les droits d'immatriculation de la Société d'assurance-automobile du Québec (SAAQ) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Les plus récentes données québécoises indiquent cependant une stabilisation des accidents mortels, avec 49 en 2018 tout comme en 2017, et une légère baisse des accidents avec blessés graves ou légers.

Ces données pourraient réduire les droits d'immatriculation à moyen terme, soit pour la période de 2022 à 2024.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle Plamondon