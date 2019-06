Place à la relève à la 48e Exposition agricole du Témiscamingue

Les sœurs Tremblay préparent leurs génisses, de jeunes vaches qui n'ont pas encore eu de veau, plusieurs semaines avant l'événement.

Elles tiennent l'animal en laisse et lui apprennent à suivre le pas.

Emmy Tremblay s'est classée parmi les meilleurs dans sa catégorie, les 13-16 ans.

En gros, on attache la tête haute pour qu'elle ait une bonne posture, rendue ici. On les promène avec le tracteur en arrière , explique-t-elle.

Les génisses arrivent lavées et coiffées. Les concours de dressage servent à évaluer autant la bête que l'attitude de son maître.

Quand le juge est là, il faut placer les pattes comme il faut. Il faut le regarder, sourire, être passionnée. Il faut faire plein de petites affaires qui pourraient nous mener à la première place , ajoute Lydia Tremblay.

La plus jeune des sœurs Tremblay, Audrey, n'a pour sa part qu'un seul objectif en tête.

C'est compétitif, parce qu'on est entre sœurs, donc tu veux vraiment essayer de battre ton autre sœur , avoue-t-elle.

L'exercice est sérieux. Un juge prend le temps d'évaluer chaque participant pendant plusieurs minutes.

Le juge qui est au milieu, il va demander des affaires, comme d'arrêter la génisse. Il faut savoir comment placer les pattes comme il faut pour qu'elle soit la plus belle possible , explique Claudie Kessler, conseillère pour Holstein Québec.

Une quinzaine de jeunes filles et garçons ont participé au concours Jeunes ruraux. L'activité est proposée depuis plusieurs années dans le cadre de l'Exposition agricole.

Il s'agit d'une façon d'assurer la relève, croit le comité organisateur.

La sécurité d'abord

Le comité organisateur de la 48e Exposition agricole de Saint-Bruno-de-Guigues a d'ailleurs ajouté un volet sécurité à sa programmation.

Deux ateliers de prévention, en lien avec la sécurité agricole, ont été offerts aux visiteurs.

Les ateliers donnés par l'Union des producteurs agricoles (UPA) s'adressent surtout aux enfants, comme l'explique le président de l'événement, Philippe Tremblay.

La sécurité sur les fermes et dans les entreprises agricoles en général, c'est quelque chose dont on doit parler toujours. Philippe Tremblay, président de l'Exposition agricole