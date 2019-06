Des gens de partout en Mauricie ayant à cœur d’éviter le gaspillage ont mis leur savoir-faire à contribution pour la cause.

Voyez-vous, on récupère une radio qui, à la place qu’elle se retrouve encore aux "vidanges" et qu’elle vienne polluer l’environnement, elle va retrouver une seconde vie qui va probablement être aussi longue que la première qu’elle a eue , illustre Sylvain Arseneault en pleine réparation.

L'événement était organisé par Environnement Mauricie pour une deuxième fois dans la région.

L'organisme a tenu une première « Shop à réparer » lors du dernier Vendredi fou, à Trois-Rivières. Plus de 100 citoyens étaient allés y porter des objets à faire réparer.

Je pense qu’on a tous un rôle vraiment important d’allonger le plus possible la durée de vie des objets. Il y a un enjeu au niveau de l’enfouissement évidemment. Il y a des enjeux environnementaux à la production des objets qu’on achète , croit Thierry Laliberté, chargé de projet à Environnement Mauricie.

Donc je pense qu’on a une responsabilité citoyenne de reprendre le contrôle de la réparation et, ultimement, de réapprendre un petit peu de connaissances en termes de réparation , poursuit-il.

L’idée de base, c’est de récupérer. Au lieu de le jeter, on récupère et on fait revivre le vintage , dit Gérard Bélair, un de ceux qui ont prêté leurs talents de réparateur à l'événement.

« On répare ici, mais on aimerait ça aussi éduquer un peu les gens à avoir le réflexe de juste faire un léger effort pour essayer de réparer eux-mêmes leurs affaires », ajoute Sylvain Longpré.

Le tout était gratuit, mais les clients n'en étaient pas moins satisfaits.

D'après le reportage de Sébastien St-Onge.