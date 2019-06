Collecte de dons à Edmonton pour les évacués des feux de forêt

Les bénévoles de l'organisme au centre-ville d'Edmonton amassent des articles neufs, sous-vêtements, articles de toilette, articles pour bébés, entre autres.

Shane Harnish, membre du conseil d’administration de l'organisme, explique que le centre de dons peut remettre aux évacués deux nouveaux vêtements et sous-vêtements, des chaussures et trousses d'hygiène.

« Nous sommes à la recherche de nouveaux dons pour l’instant », dit-il.

Samedi après-midi, l'organisme était à court de chaussettes et de sous-vêtements à donner.

Dons acceptés : Chaussettes neuves (toutes tailles, tous genres);

Sous-vêtements neufs (toutes tailles, tous genres);

Articles de toilette;

Articles de toilette pour bébés, couches, vêtements neufs;

Argent.

L'organisme ne peut pour le moment accepter les articles usagés, car il n'a pas les ressources pour les nettoyer, mentionne par ailleurs M. Harnish.

Aide bienvenue

Ken Alook, un conseiller de la Nation crie de Bigstone qui a fui sa maison à Wabasca, se dit reconnaissant de l’aide et du soutien qu’il a reçus après que la collectivité a reçu l’ordre d’évacuer cette semaine.

« Je suis reconnaissant. Vous savez, tout le monde a besoin de quelque chose et il semble que les choses les plus simples soient les plus importantes à l’heure actuelle. »

M. Alook vit dans un motel à Edmonton après qu’un ordre d’évacuation a été émis mercredi pour la collectivité située à environ 130 kilomètres au nord-est de Slave Lake.

L'organisme d'aide d'Edmonton continuera de suivre la situation des feux de forêt dans le nord pour réévaluer les besoins.

