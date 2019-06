Le Défi Iamgold amasse 132 000 $ pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue

Environ 500 personnes étaient sur les lignes de départ à La Sarre, Val-d'Or et Notre-Dame-du-Nord.

Parmi les participants, on comptait des enfants et des adolescents représentant plusieurs écoles de la région, ce qui réjouit Christian Villeneuve, du comité organisateur.

Selon lui, c'est la relève qui se prépare à prendre le relais.

Les enfants, ça nous donne un boost d'énergie incroyable. Quand ils courent avec nous, on a hâte de les voir, de leur parler, ils sont contents de courir avec nous. Christian Villeneuve, un des organisateurs de la course

C'est une belle jeunesse qui comprend l'importance de la cause et d'être en forme, dit-il. On souhaite qu'ils aillent prendre la relève un jour. C'est beau à avoir, on sait que ces enfants sont touchés par ça, ça ne peut qu'être positif qu'ils vivent cet évènement. C'est un exemple de dépassement, mais c'est aussi d'être super en forme que ça puisse aider leur santé.

Depuis son lancement il y a 11 ans, le défi a remis un million de dollars au Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.