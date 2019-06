Le Saaremaa, la solution pour une traverse en hiver entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon?

Le Saaremaa, déjà considéré comme un sauveur, sera en mission temporaire entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Dès le retour du F.-A.-Gauthier, quelque part entre la fin de l'été et l'automne, le nouveau traversier de la STQ se verra confier d'autres affectations, a promis la STQ, qui ne veut pas qu'un navire qui a déjà coûté 45 millions de dollars dorme amarré au port de Québec.

Le Saaremaa est amarré au port de Québec, subissant des travaux de 6 M$. Photo : Radio-Canada

C'est la nouvelle donne, ce bateau-là doit se présenter chez nous le 3 janvier 2020 , lance sans broncher le préfet de Charlevoix-Est et maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay.

Selon lui, ce brise-glace à faible tirant d'eau serait idéal pour que s'amorce enfin le projet pilote de traverse hivernale qui semble tabletté au ministère des Transports.

Ce qui est important, c'est qu'on commence un jour, car moi, ça fait déjà huit ans que je prêche dans le désert. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est et maire de Saint-Siméon

Sylvain Tremblay croit que ce projet pilote d'une durée de trois ans pourrait se faire sans briser l'entente avec l'opérateur privé qui exploite le service et qui est propriétaire du Trans-Saint-Laurent.

Cette entente a été prolongée jusqu'en 2022. Le Saaremaa pourrait donc, croit-il, naviguer entre les congés des Fêtes et de Pâques, moment où de toute manière, le Trans-Saint-Laurent doit subir des travaux annuels.

La partie la moins rentable, en hiver, si elle est assumée par la STQ, moi je pense que la compagnie Clarke peut continuer. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est et maire de Saint-Siméon

Après vérification, la STQ confirme en effet que rien dans ce contrat avec la compagnie Clarke ne lui interdit d'exploiter une traverse entre les deux rives avec un autre navire, lorsque le Trans-Saint-Laurent ne navigue pas.

L'utilisation du Saaremaa en hiver pourrait aussi s'avérer une solution moins dispendieuse. En effet, contrairement au Trans-Saint-Laurent, le Saaremaa appartient déjà à la STQ. Il est beaucoup plus récent et nécessite moins d'entretien.

Il y a des coûts qui seraient restreints, je pense, pour la société québécoise pour payer ce lien là , juge Sylvain Tremblay.

Peu de destinations possibles pour le Saaremaa

Le Saaremaa sera en service entre Matane et la Côte-Nord jusqu'à la fin de l'été, au moins. Photo : Radio-Canada

Même si la STQ refuse de dire où le Saaremaa sera affecté en 2020, les possibilités sont relativement peu nombreuses.

Selon nos informations, le Saaremaa serait trop gros pour servir aux traverses de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, Québec-Lévis ou même celle de L'Île-aux-Coudres.

Talonné par les journalistes lors de la visite média du nouveau traversier le 27 mai dernier, le PDG de la Société, Stéphane Lafaut, a avoué que ce navire de grand gabarit servira probablement dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la rive nord .

Depuis 1973, Québec reconnaît deux liaisons permanentes sur le fleuve dans l'Est-du-Québec, soit les traverses de Matane et de Rivière-du-Loup. Déjà à l'époque, l'idée d'un service ininterrompu était évoquée.

Pour des raisons techniques, le Saaremaa ne pourrait servir non plus sur les deux autres traverses privées, soit celles entre Rimouski et Forestville et entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, à moins d'investissements majeurs pour modifier les quais.

L'autre possibilité serait d'affecter le Saaremaa pour une éventuelle desserte de l'île d'Anticosti. Il y a d'autres régions qui demandent aussi un traversier , soupèse Stéphane Lafaut.

Une étude de faisabilité pour une traverse maritime pour désenclaver l'île est actuellement menée par la Société du Plan Nord.

Le PDG de la STQ Stéphane Lafaut, à droite, et le porte-parole, Alexandre Lavoie, à gauche. Photo : Radio-Canada

Le Trans-Saint-Laurent en fin de vie

De plus, la possibilité d'utiliser le Trans-Saint-Laurent en hiver semble avoir été écartée par les autorités. Le navire a plus de 55 ans et l'utiliser dans les glaces augmenterait considérablement les coûts d'entretien du vieux navire ainsi que les risques de bris.

Le Trans-Saint-Laurent a largement dépassé la durée de vie des navires du même genre qui est de 25 ans, selon une étude réalisée pour le ministère des Transports en 2012.

Bien que le navire soit conçu pour affronter les glaces, les machines accumuleront environ 400 heures de services supplémentaires , mentionne l'étude de Maritime Innovation. Ces éléments font en sorte d'augmenter le coût d'entretien du navire , y lit-on.

Le remplacement du traversier est déjà évoqué, la STQ a même mené une consultation pour connaître l'avis des passagers sur ce qu'ils aimeraient avoir à l'intérieur d'un éventuel nouveau bateau.

Selon nos informations, l'option d'affecter le Saaremaa à temps plein à la traverse Rivière-du-Loup—Saint-Siméon, lorsque l'entente avec l'opérateur privé viendra à échéance, serait l'un des scénarios étudiés par le ministère des Transports.

Le Trans-Saint-Laurent ne navigue pratiquement jamais dans les glaces puisque sa saison de navigation s'étend du congé de Pâques jusqu'au 2 janvier. Photo : Radio-Canada

Une rencontre déterminante dans quelques jours

Le comité consultatif régional de la traverse Rivière-du-Loup—Saint-Siméon tient justement une rencontre dans quelques jours.

La directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix entend profiter de cette occasion pour que soit abordée l'utilisation du Saaremaa entre les deux rives dès l'hiver prochain.

Enfin, pour une fois, on a des outils qui nous permettraient de démarrer. Johanne Côté, directrice-générale de la Chambre de commerce de Charlevoix

Johanne Côté rappelle que 18 000 personnes utiliseraient ce service en hiver et que la preuve de l'importance du service, surtout avec les déboires à la traverse Matane—Baie-Comeau—Godbout, n'est plus à faire.

Ça nous permettrait également de créer des maillages de circuits touristiques en plein hiver, car il n'y a aucune région qui est capable de vivre avec un tourisme trois mois par année .

Les pentes du Massif de Charlevoix Photo : Le Massif/Jean-Sébastien Chartier-Plante

C'est lors de cette rencontre qui aura lieu à Rivière-du-Loup que la Société des traversiers pourrait présenter l'étude finale sur la présence des glaces aux abords du quai de Rivière-du-Loup, l'autre écueil majeur qui retarde le projet pilote de desserte hivernale.

Pour la décision finale, on doit être autour de savoir ça. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

La mairesse de Rivière-du-Loup souligne que les problèmes vécus entre Matane, Baie-Comeau et Godbout cet hiver rappellent qu'il est nécessaire d'avoir un deuxième lien permanent dans l'Est-du-Québec.