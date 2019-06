Le président du FGMAT Jean Royal dresse un bilan positif de l'événement

Pendant une semaine, 85 prestations musicales ont été données un peu partout sur le territoire pour une assistance qui tourne autour de 25 000 festivaliers.

Plusieurs artistes ont pris part à l'événement dont Richard Desjardins, Rémi Boucher, Matt Andersen, Natalie MacMaster & Donnell Leahy et Luca Stricagnoli.

Le président du festival Jean Royal ne cache pas sa satisfaction face au succès rencontré par le 15 FGMAT et parle d'une réussite totale.

La qualité, l'ensemble de la programmation était au rendez-vous, dit-il. on a eu énormément de succès avec les projets qu'on a bâtis pour le festival avec concert Richard Desjardins symphonique, ça, c'est notre plus grande fierté du festival et d'avoir réussi aussi à faire venir les plus grands noms de la guitare et faire découvrir de choses aux festivaliers, c'est nos plus grandes fiertés.

L'équipe du FGMAT compte se remettra bientôt au travail pour préparer le prochain festival.