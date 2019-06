L’art thérapie atteint de nouveaux sommets à l’institut de cardiologie de l'Université d’Ottawa

Les patients en rétablissement de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa n'auront bientôt plus à regarder un plafond drabe pendant qu'ils reprennent des forces — ils pourront plutôt regarder des paysages apaisants.

L’Institut recrute des artistes bénévoles pour qu’ils partagent leur temps et leur talent dans le but d’embellir les plafonds avec des forêts et des lacs, le genre d’image qui est susceptible de calmer des patients anxieux.

L’idéatrice, Stephanie Colpitts, a expliqué que l’idée lui est venue alors que sa belle-mère se trouvait en hébergement de soins de longue durée. Sa famille avait décoré sa chambre afin de la rendre à l’aide. Mais, lorsqu’elle était couchée, elle n’avait rien à regarder.

Ma belle-soeur a dit "Elle passe tellement de temps à regarder le plafond. J’aimerais qu’il y ait quelque chose qu’elle puisse regarder" , a dit Mme Colpitts, la coordonnatrice de l’amélioration de la qualité à l’Institut de cardiologie.

Stephanie Colpitts, coordonnatrice de l'amélioration de la qualité à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa a eu l'idée du projet d'art thérapie. Photo : Radio-Canada / Miriam Katawaz/CBC

De là est né le projet HEALING HeART CEILING TILE PROJECT.

Bienfaits prouvés

Le Centre des sciences de la santé Sunnybrook de Toronto a eu la même idée et dispose maintenant de 600 tuiles de plafond peintes. D’autres établissements de soins expérimentent aussi avec cette pratique.

Des chercheurs soutiennent d’ailleurs que ce phénomène fait une différence dans la vie des patients.

Mme Colpitts souhaite que tous les patients de l’institut de cardiologie puissent admirer un plafond coloré. Chaque espace contient une tuile qu’on souhaite remplacer , a-t-elle indiqué.

Nous souhaitons que les artistes peignent des oeuvres calmes, ouvertes, naturelles parce que des études prouvent que c’est bénéfique aux patients adultes , a poursuivi la dame.

Les artistes ont jusqu’au 3 juin pour soumettre des photos de trois pièces en plus d’une note biographique. Les artistes choisis seront contactés d’ici le 28 juin et l’Institut leur transmettra une tuile à embellir.