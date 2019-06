Réunion de familles immigrantes : Ottawa à nouveau menacé de poursuites

CBC News a rapporté jeudi que le gouvernement fédéral a réglé hors cour deux poursuites qui prétendaient que son processus de demande en ligne pour réunir les familles immigrantes est imparfait et injuste. Une clause de confidentialité interdit aux parties d'en divulguer publiquement les détails.

Pour le Parti conservateur, l'entente constitue un aveu implicite que le processus est bel et bien imparfait. Et le fait d’être admis ou non au Canada ne devrait surtout pas être utilisé comme objet de marchandage, croit la porte-parole conservatrice en matière d'immigration, Michelle Rempel.

« Ce n'est pas un prix que l’on peut gagner. Je trouve cela très inapproprié et très troublant », a-t-elle déclaré au sujet de l’entente conclue entre Ottawa et les demandeurs.

Même son de cloche au Nouveau Parti démocratique (NPD), pour qui cet « accord parallèle » prouve que le système est fondamentalement injuste.

« On n'aurait pas dû en arriver là. Tout ce que les familles veulent, c'est être réunies avec leurs proches. Les gens devraient avoir accès à un processus équitable, ils ne devraient pas avoir à vivre une telle douleur et une telle angoisse », a estimé Jenny Kwan, porte-parole du NPD en matière d'immigration.

Mme Kwan a indiqué que son bureau est submergé d’appels de la part de gens outrés par l’entente.

Un représentant du gouvernement, qui n'est pas autorisé à parler publiquement de l'affaire, a confié à CBC News qu’Ottawa a choisi de régler ces deux poursuites parce que le nombre de demandeurs est relativement petit, que certains demandeurs sont handicapés et qu'une procédure judiciaire aurait pu suspendre l'ensemble des demandes.

En 2019, 20 000 personnes ont bénéficié du programme de réunification familiale. Ottawa a confirmé que plus de 100 000 personnes ont tenté de remplir le formulaire en ligne, le 28 janvier à midi, lors de l’ouverture du processus. Il n’a fallu que neuf minutes pour combler les 20 000 demandes.

Des demandeurs frustrés

Shishir Shivhare, dont les parents habitent en Inde et qui tente en vain de les parrainer depuis sept ans, est l'un de ceux qui envisagent de poursuivre Ottawa. La façon dont les choses se sont déroulées cette année revient à accorder une place à ceux qui tapent le plus rapidement au clavier, a-t-il plaidé.

M. Shivhare a qualifié le processus d’« injuste » et la décision du gouvernement de régler discrètement le différend avec certains candidats de « scandaleuse ».

« J’étais sous le choc, a-t-il dit. Je suis heureux pour ceux qui ont réussi, mais je me suis senti dans le tiers monde, où les choses peuvent être manipulées et où des accords peuvent être conclus avec les élus. »

D'une certaine façon, ils ont invalidé leur propre processus, parce que s'ils s’entendent avec quelqu'un, ça veut dire qu’ils admettent qu'il y a un problème. Shishir Shivhare

Erind Shkurti, qui essaie de parrainer sa mère albanaise depuis trois ans, est un autre de ceux qui ont mordu la poussière, le 28 janvier, et qui envisagent maintenant d'intenter une action en justice contre Ottawa. Il ne souhaite pas faire invalider les places obtenues par les 70 demandeurs, mais plutôt contester ce qu'il a qualifié de « logique et de message contradictoires » de la part du gouvernement.

Il a écrit à son député local, le libéral Omar Alghabra, pour lui faire part de ses préoccupations au sujet de l’entente. « Il me semble qu’avec cette entente, le gouvernement affirme que le fait de pouvoir payer quelques centaines de dollars pour une poursuite judiciaire suffit à obtenir une place dans le programme. C'est très frustrant à entendre », a-t-il écrit.

Le programme de parrainage des parents et des grands-parents est aux prises avec des problèmes depuis des années.

Le gouvernement libéral a adopté cette année un système de demande en ligne selon le principe du « premier arrivé, premier servi », après avoir mis au rancart son système de loterie.

Le processus de loterie avait remplacé un autre système du type « premier arrivé, premier servi » lui aussi impopulaire.

Le bureau du ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, a déclaré que le gouvernement est déterminé à favoriser la réunification des familles et qu'il continuera d'écouter les divers intervenants pour s'assurer que le programme est mis en œuvre de manière réfléchie.