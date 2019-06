Rencontres au menu du symposium Esperanza

L’événement était composé de deux journées d'ateliers scolaires suivies d'une rencontre avec des discussions.

Selon Zoé Fortier, artiste visuelle et coordonnatrice du symposium Esperanza, ces trois jours ont été un bon point de départ et ouvrent la porte à de nouvelles possibilités de rencontres pour les communautés de la Saskatchewan.

Avec le collectif Sans-atelier, on a voulu agrandir cette conversation, on a voulu être plus inclusif dans cette source d'information, cette réflexion-là que je faisais dans mon travail artistique, pour inclure la voix de la communauté...francophone, anglophone [et] multilingue.

Zoé Fortier, artiste visuelle et coordonnatrice du symposium Esperanza.