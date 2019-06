La relève des Vallons maraîchers toujours en poste

Lorsqu'il n'y a pas de famille pour prendre la relève de l'entreprise agricole, les agriculteurs doivent se trouver des renforts. Le processus de transition pour changer de main peut être long. Aux Vallons maraîchers de Compton, le potentiel successeur a intégré l'entreprise il y a deux ans . Les mois ont passé et bien des choses ont changé, mais les résultats sont encourageants.

Jacques Blain est copropriétaire des Vallons maraîchers, entreprise qui produit des légumes biologiques sur une superficie de 36 hectares. À l'été 2017, il a accueilli Guillaume Lapointe, intéressé à devenir acquéreur de l'entreprise.

Après deux ans complets, s'il est encore ici, je pense qu'il est motivé, ça c'est bon signe. Jacques Blain, copropriétaire des Vallons maraîchers

Guillaume doit s'adapter à la réalité d'une plus grande production maraîchère, lui qui gèrait une entreprise beaucoup plus petite, le Bastion vert.

C'est une transition. Je prends de plus en plus les rênes de certaines opérations. Ça se fait graduellement, mais aussi doucement , assure-t-il.

Guillaume Lapointe est prêt pour un défi de taille, soit celui de cultiver une plus grande superficie de terres. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Pendant ces deux dernières années, la situation familiale de Guillaume a changé, ce qui a amené les deux hommes à modifier leur association pour répondre à la nouvelle réalité de Guillaume.

À la grosseur de l'entreprise, je n'ai pas l'intérêt ni la capacité de reprendre ça seul , explique-t-il. Dans mon temps, on sacrifiait la vie de famille. Maintenant, ils misent sur la qualité de vie pour faire ce qu'ils aiment. C'est légitime , ajoute M. Blain.

Pour lui venir en aide, les deux entrepreneurs ont décidé de trouver d'autres personnes qui pourraient s'associer avec Guillaume. Ils recherchent des candidats en ce moment.

Pendant ce temps, les apprentissages de Guillame se poursuivent.

Au niveau technique, il a pas mal maîtrisé ce qui se passe. Là, on va essayer d'aborder les aspects vente, commercialisation et finances. C'est quelque chose que l'on va faire plus cet hiver à tête reposée , explique Jacques Blain.

Je veux vraiment être là pour prendre plus de responsabilités à la ferme et devenir plus gestionnaire qu'opérateur , poursuit Guillaume Lapointe.

Guillaume Lapointe gère maintenant certains employés. Photo : Radio-Canada

Jacques Blain croit qu'il pourra officiellement prendre sa retraite dans les prochaines années. Je suis de nature patiente, je ne me stresse pas avec ça. C'est certain que j'aimerais déléguer, mais je sens que ça s'en vient.

Pour bien assurer le transfert d'une entreprise d'envergure comme celle des Vallons maraîchers, il faut compter au moins cinq à sept ans.

Selon le MAPAQ, dans les dernières années, des 900 entreprises agricoles en Estrie, 300 étaient à la recherche de relève.