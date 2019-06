Des reliques de Padre Pio à Regina

Certaines reliques de Saint Padre Pio sont présentées à la vénération des fidèles dans le cadre d'une vaste tournée nord-américaine. Les Réginois ont la possibilité de se recueillir auprès de ces dernières samedi et dimanche.

Francesco Forgione, mieux connu sous le nom de Padre Pio, est un prêtre capucin italien, auquel la tradition catholique attribue notamment des stigmates et plusieurs dons surnaturels.

À la suite de son décès en 1968, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II, en 2002, sous le nom de saint Pie de Pietrelcina.

Parmi les objets ayant appartenu à Padre Pio ou rattachés à sa personne, qui sont présentés à Regina, se trouvent un de ses gants, une mèche de ses cheveux et plusieurs tissus ayant recueilli son sang.

Une messe en hommage au saint a été célébrée par l’archevêque de Regina, Mgr Donald Bolen, samedi matin.

Les reliques du saint italien sont présentées à la cathédrale Holy Rosary de Regina, samedi entre 11 h et 21 h, et à l'école secondaire catholique Miller, dimanche entre 8 h 45 et 11 h 45.