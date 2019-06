Le nombre de tournages étrangers en hausse à Québec

Même si son industrie du tournage n'est pas aussi importante que celle de Montréal ou Toronto, Québec offre une variété de lieux alléchants, autant dans le Vieux-Québec qu’en périphérie de la ville, explique Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture à la Ville de Québec.

« Le mot se passe que Québec est une ville extraordinaire pour faire des tournages extérieurs. On remarque une hausse depuis les dernières années », indique-t-elle.

Selon des chiffres fournis par la Ville, les tournages de tout genre sont en hausse par rapport aux dernières années. Jusqu’à date, 36 productions sont au calendrier pour l’année. La Ville dit être en démarchage pour de nombreux projets et espère établir de nouveaux records.

Sur le long terme, on voit bien que Québec est en train de devenir un pôle de cinéma au Québec.

Par ailleurs, une imposante série américaine produite pour la chaîne National Geographic sera tournée dès la fin juin dans la région de Québec. La série Barkskins retracera le parcours d’Européens qui débarquent en Nouvelle-France au 17e siècle.

« Pour 2019, Barkskins va venir peser dans la balance énormément, précise Mme Despins. C’est un tournage assez imposant, une centaine de personnes vont travailler là-dessus. Le tournage va se dérouler sur une période de six mois et ça va se dérouler surtout en périphérie de Québec. »

Retombées

En plus des retombées économiques directes pendant le tournage, ce type de production permet de faire rayonner la capitale une fois en ondes.

Pour preuve, la série sud-coréenne Goblin, tournée en 2016 à Québec, a eu d’importants impacts touristiques sur la région de Québec.

« Ça a eu un succès fou là-bas et on le sent encore ici. Cette série-là va être traduite en chinois, alors on s’attend à un gros boom du tourisme chinois au cours des prochaines années », indique Mme Despins.

- Avec les informations d'Alexandra Duval