La municipalité de Kapuskasing se prépare à accueillir 600 évacués de Pikangikum

La municipalité de Kapuskasing, qui compte environ 7300 habitants, a déjà accueilli 198 personnes évacuées qui sont arrivées dans des avions Hercules des Forces armées canadiennes vendredi.

Ça va être une grosse journée , a déclaré le directeur général de la municipalité de Kapuskasing, Guylain Barril, qui affirme que la communauté se prépare à accueillir 600 personnes de plus samedi.

On voit qu’ils sont un peu déboussolés et désorientés. Guylain Barril, directeur général de la municipalité de Kapuskasing

Hier, on voyait qu’ils arrivaient l’air un petit peu déboussolé, on entendait de certains d’entre eux que c’était la première fois qu’ils sortaient de leur réserve donc pour eux, c’est un nouveau monde et c’est difficile [...] Ils ne savent pas s’ils vont pouvoir y retourner avec une maison , a rapporté M. Barril au sujet des personnes évacuées.

La plupart des personnes évacuées sont installées dans des chambres d'hôtel, mais la capacité étant limitée, d'autres personnes seront transportées dans les hôtels de la communauté voisine Smooth Rock Falls.

Le reste des évacués seront accueillis à l’aréna et au club de curling de Kapuskasing où des lits temporaires ont été installés en attendant que des chambres d’hôtel se libèrent.

M. Barril explique que beaucoup d’efforts sont déployés pour tenter de garder les familles ensemble.

Kapuskasing, communauté d’accueil

Guylain Barril explique que la municipalité a l’habitude de répondre à ces situations d’urgence.

C’est la 14e année de suite qu’on reçoit des évacués. Habituellement, ce sont les gens de Kashechewan qu’on reçoit à cause des crues printanières. Cette année n’a pas été une exception, et à peine sont-ils repartis qu’on a reçu un appel pour le feu de forêt , rapporte-t-il.

Près de 200 personnes évacuées sont arrivées vendredi à Kapuskasing en provenance de la Première Nation de Pikangikum. Photo : Photo fournie par Guylain Barril

M. Barril souligne le travail des partenaires communautaires pour assurer les efforts logistiques.

L'hôpital est débordé ces jours-ci avec les gens qui arrivent. Guylain Barril, directeur général de la municipalité de Kapuskasing

On a des hôtels, quatre restaurants locaux qui participent à la préparation des repas, on a des autobus, les services de santé et de soins. [...] Sans eux, ce ne serait pas possible.

Avec les informations de Mathieu Grégoire