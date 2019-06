Les Ténois incités à marcher

Le ministère des Affaires municipales du gouvernement territorial et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont injecté 140 000 $ pour un an dans l'initiative Carotte boni (Carotte Rewards), déjà utilisée ailleurs au Canada.

Les utilisateurs de l’application mobile Carotte boni reçoivent des points lorsqu'ils atteignent leurs cibles de marche, mais aussi en répondant à des questionnaires sur la santé et le bien-être.

Les points peuvent ensuite être échangés contre des billets de cinéma ou de l’essence, par exemple.

C'est l'atteinte des objectifs qui compte, souligne Sarah Richard, directrice des produits de Carotte boni.

« Vous n'obtiendrez pas plus de points en marchant plus. Vous obtiendrez des points pour le nombre de fois où vous atteindrez votre objectif. Il s’agit d’établir des habitudes », a expliqué Sarah Richard, chef des produits de Carotte boni.

Programmes de fidélisation

L’application gratuite est « l’une des premières applications mobiles officiellement approuvées par le gouvernement territorial », fait valoir le gouvernement dans un communiqué.

L’application est compatible avec des appareils Android, Apple et Fitbit pour enregistrer les pas de l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent gagner des points grâce à l’application pour des programmes de fidélisation comme Aurora Rewards, Drop, More Rewards, Petro-Points Program, RBC Rewards et Scene.

L'application créée par Carotte Insights en 2016 compterait plus de 1 million d’utilisateurs au Canada répartis notamment en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario.

L'application pourrait éventuellement être implantée au Yukon et en Alberta.

D'après les informations de Steve Silva