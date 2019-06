Élan de solidarité envers un garçon d’Edmundston gravement blessé dans un accident

Un élan de solidarité s'organise au Nouveau-Brunswick pour un garçon gravement blessé dans un accident de la route survenu mercredi à Edmundston. Si la vie de l'enfant n'est plus en danger, les médecins ne sont pas certains qu'il pourra à nouveau marcher.

Une collecte de fonds lancée vendredi après-midi par Tanya Lévesque, la tante du petit Chad-Charles L’Italien, 7 ans, avait permis moins de 24 heures plus tard de récolter plus de 8000 $ pour venir en aide à la famille d’Edmundston. Samedi, quelque 200 personnes avaient déjà répondu à l’appel.

Le jeune Chad se trouve présentement à l’Hôpital pour enfants IWK, à Halifax en Nouvelle-Écosse, où il a été transporté d’urgence après la grave collision frontale survenue vers 17 h mercredi sur le chemin Acadie, à Edmundston.

Si les médecins sont soulagés que le garçon n’ait pas subi de séquelles au cerveau après le violent face à face, ils craignent qu’ils ne puissent plus marcher. Opéré au dos pendant 7 heures plus tôt cette semaine, l’enfant se trouve toujours aux soins intensifs et doit se soumettre à une série de tests.

Les parents de Chad sont à son chevet à Halifax, accompagnés de sa grande soeur, âgée de 9 ans. La tante et la grand-mère s’y trouvent aussi pour les épauler. J'ai demandé au petit s'il voulait que je reste là, avec lui, il m'a fait signe que oui , explique Tanya Lévesque.

C’est cette dernière qui a lancé la collecte de fonds sur Internet, vendredi, et immédiatement partagé sur des réseaux sociaux le lien vers le site de sociofinancement. Elle est reconnaissante de la solidarité démontrée jusqu’ici. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait autant , s’étonne-t-elle.

Elle explique que si la famille ne retournera pas à Edmundston avant plusieurs semaines, les coûts pour celle-ci risquent d’être importants lorsque Chad obtiendra son congé de l’hôpital.

C'est aussi pour l'équipement, après, parce que ça va prendre beaucoup de choses. La maison n'est vraiment pas équipée pour ça , indique la tante de l’enfant.

Mme Lévesque ne sait pas combien de temps la famille devra rester en Nouvelle-Écosse au chevet de Chad. Elle croit que ce sera encore pour au moins un mois, mais l’enfant pourrait ensuite être transféré à un autre hôpital, à Fredericton ou à Moncton.

La mère et la soeur de Chad se trouvaient aussi dans le véhicule impliqué dans l’accident. La fillette a subi une intervention chirurgicale pour une blessure au poignet et se remet d’une commotion cérébrale. Hospitalisée à Edmundston, elle a obtenu son congé le lendemain et se porte bien, indique la famille.