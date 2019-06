À Vancouver, un spectacle de drag queen sera présenté aux enfants

Peach Cobblah et Isolde N. Barron ont mis en scène Parents are a drag (Les parents, quelle barbe) pour rappeler aux enfants et à leurs parents qu’il n’y a aucun mal à vouloir se déguiser.

Les acteurs, qui sont mariés, seront également sur scène avec leur fils de 16 mois. Le but étant en partie de faire découvrir aux petits un monde généralement limité aux adultes.

La comédie musicale aura le même format que celle présentée dans un bar, mais le contenu des chansons sera adapté aux enfants qui seront invités à se déguiser pendant le spectacle.

Les parents pourront faire de même.

D’après les travestis, il est important que les enfants puissent voir que leurs parents aiment s’amuser. « Oh, papa le fait. Alors, maintenant je vais pouvoir explorer mes propres passions et mon for intérieur », raconte Isolde N. Barron.

Parents are a drag est présenté samedi après-midi et dimanche matin sur l'île Granville.