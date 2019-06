Corvée de sacs de sable : davantage de bénévoles recherchés à Ottawa et Gatineau

De part et d'autre de la rivière des Outaouais, des centaines de bénévoles se retroussent les manches pour ramasser les millions de sacs de sable utilisés par les sinistrés des inondations printanières. Toutefois, le retour à la normale sera long, selon certains élus, qui appellent à une plus forte mobilisation.

À Gatineau, quelque 175 bénévoles ont répondu à l’appel de la Municipalité, sans compter des dizaines d’autres qui ont décidé d’arpenter les rues par eux-mêmes pour ramasser les innombrables sacs de sable qui jonchent les rues.

Ça fait du bien, ça donne le goût de travailler , a souligné avec soulagement Marc-André Martel, un sinistré gatinois face à la mobilisation bénévole pour le nettoyage.

Les bénévoles de Gatineau sont transportés en autobus de la STO. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

À Ottawa, de bons samaritains ont aussi décidé de mettre la main à la pâte, au plus grand bonheur de personnes inondées, comme Spencer Wood. Si ce n’était que moi et quelques amis, on n’aurait pas accompli la moitié de ce qu’on a fait , a-t-il lancé avec reconnaissance.

Des ressources limitées

Par contre, il est difficile de tout faire s’il n’y a pas assez de bénévoles pour combler les besoins, a déploré le conseiller municipal ottavien, Eli El-Chantiry. On a besoin de plus de bénévoles. Malheureusement, aujourd’hui nous n’avons pas eu autant de monde que nous espérions , a-t-il expliqué.

La conseillère d'Aylmer, Audrey Bureau, a aussi lancé un appel sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir l'aide de davantage de citoyens dans son secteur.

De son côté, Richard Bertrand, un résident de la rue Riviera à Gatineau, attendait toujours un coup de main des équipes de bénévoles pour enlever les centaines de sacs utilisés pour protéger, en vain, sa propriété.

Si je veux, je vais mettre les sacs sur les palettes et m’en débarrasser […] Je vais m’arranger , a-t-il indiqué en ajoutant toutefois qu’il serait normal d’avoir de l’aide additionnelle.

Le maire de Gatineau, Maxime Pendeaud-Jobin, a participé à l'effort. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Mais n’obtiens pas de l’aide qui veut, malgré toute la bonne volonté et la générosité des bénévoles. C’est loin d’être terminé aujourd’hui et demain , a rappelé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. C'est sûr qu’on n’aura pas fini. On a fait trois fois plus de sacs que la dernière fois [en 2017]. La tâche est immense. Il y a une part qui va devoir être faite par le privé.

Malheureusement, les sinistrés vont être pris avec cette responsabilité parce qu’ultimement, ce sont les gens qui sont propriétaires de la maison qui sont responsables de faire ça. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Même si l’armée est revenue dans la région pour aider avec le nettoyage, sa mission est d’abord de ramasser les sacs près des infrastructures publiques.

En 2017, [les soldats] sont restés une semaine de plus pour nous aider avec les sacs et ç’a fait une différence immense. Le gouvernement fédéral a décidé qu’il ne faisait pas ça cette année et, pour moi, c’est une grande déception , s’est désolé M. Pedneaud-Jobin.

Élan d'entraide

Lorsqu’interrogés sur ce qui les motivait à s’impliquer de la sorte, les bénévoles des deux provinces répondaient en posant la même question : pourquoi pas? On est venu aider parce qu’on était disponibles. On donne le gros coup cet après-midi , a affirmé avec bonne humeur Johnny Slater, de Gatineau.

Il y a un besoin et si j’étais à leur place, je voudrais que quelqu'un m’aide , a fait valoir Mike Ford, un résident d’Ottawa qui avait également prêté main-forte en 2017. La société fonctionne mieux si on travaille ensemble.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et de Ryan Tumilty