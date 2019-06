Le travail des éducatrices du CPE Chez Caliméro valorisé

Plus de 50 personnes ont participé à cette activité rendue possible grâce à une subvention du ministère de la Famille.

Les responsables de la garde en milieu familial et les éducatrices en installation ont eu droit à une série d'ateliers sur l'épuisement, les pratiques inappropriées et la communication avec les parents.

La directrice générale du CPE Chez Caliméro, Francine Champoux, estime qu'il est important de valoriser le travail des éducatrices.

Aujourd'hui, on passe par une période où on les gâte, on les valorise, et on les outille aussi pour que ça aille bien. C'est très peu valorisé comme profession. Pourtant, elles ont tellement un rôle primordial dans le développement des enfants , exprime-t-elle.

L'humoriste et conférencière Émilie Ouellette a terminé la journée avec un numéro spécialement concocté pour les éducatrices.