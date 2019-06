Des alertes d'orages violents dans le sud de l’Ontario

Des orages devraient se former cet après-midi et se déplacer sur le Sud-Ouest de l'Ontario en produisant des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h, de la grêle de 2 cm et de nombreux éclairs.

Les régions de Windsor, Essex, Chatham-Kent, Sarnia, Lambton. Elgin ainsi que London et Middlesex sont concernées.

Des veilles d’orages violents s’étendent également plus au nord jusqu’aux régions de Huron, Perth, Waterloo, Wellington, la ville de Hamilton ainsi que la région de Niagara.