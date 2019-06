Disparition de Matthieu Lapierre : le mystère plane toujours après une semaine

Vendredi, une trentaine de policiers et de bénévoles étaient toujours sur le terrain. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec, ainsi que la cavalerie n'ont pas été déployés comme cela avait été le cas plus tôt cette semaine.

Les autorités ont estimé que la recherche par la voie des airs avait atteint ses limites.

[Hier], c'était uniquement des patrouilles sur le terrain. On sort des sentiers. On retourne près des rives, des berges et des cours d'eau. On s'est aussi concentré sur le secteur extérieur aux sentiers , précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Michelle Moore.

En début d'après-midi samedi, les recherches se poursuivaient toujours.

Un hélicoptère est également sur place pour accélérer les recherches de Mathieu Lapierre, disparu au mont Gosford depuis lundi dernier. Photo : Radio-Canada

À la recherche d'indices

La voiture de Matthieu Lapierre, originaire de Saint-Hyacinthe, été retrouvée, le 29 mai dans le stationnement de l'accueil du mont Gosford. Des informations obtenues par les policiers laissent croire que la voiture est à cet endroit depuis la fin de semaine dernière.

L'enquête ne se limite pas seulement à la recherche sur le terrain, précise la Sûreté du Québec.

Il y un travail parallèle qui se fait par les enquêteurs. On a évalué les moyens de communication utilisés par M. Lapierre dans les derniers jours, les informations au niveau des proches. Il y a plusieurs critères qui sont évalués pour prendre la décision de poursuivre ou non les recherches , ajoute Marie-Michelle Moore.

Le père de Matthieu Lapierre assiste aux opérations de secours depuis plusieurs jours.