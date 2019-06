Le nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale s’ouvre au public

Les citoyens étaient nombreux à faire la file tôt en matinée pour visiter le nouveau pavillon plus moderne et plus sécuritaire construit au coût de 60,5 millions de dollars.

« C’est magnifique, c’est inspirant, c’est très lumineux, a déclaré Daniel Rivest, un citoyen qui faisait partie des premiers à découvrir le nouveau pavillon. C’est bien qu’on ait accès à cet endroit-là, qui est le symbole de la démocratie. »

Le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, était sur place pour accueillir les premiers visiteurs.

« Le beau temps est de notre côté et les gens sont là. Il y a une volonté de faire en sorte que les gens prennent possession de l’édifice », a-t-il déclaré.

Avant, on disait que c’était la maison des députés où les citoyens étaient invités. Maintenant, c’est la maison citoyenne où les députés travaillent.



François Paradis, président de l'Assemblée nationale

Les travaux, qui visaient à rehausser la sécurité et la modernité de l’édifice, ont permis d’ajouter 20 % à la superficie du parlement. Deux nouvelles salles de commission parlementaire ont été ajoutées.

Une seconde phase de travaux est prévue en 2020-2021 afin de sécuriser le périmètre extérieur de l’ensemble du parc immobilier de l’Assemblée nationale.

D’autres travaux sont aussi en préparation pour de rafraîchir le restaurant Le Parlementaire et de rénover le Salon bleu.