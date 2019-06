De Lévis à New Richmond à vélo pour la prévention du suicide

Quinze cyclistes participent au Défi On roule pour toi, qui vise à amasser des fonds pour l'Association québécoise de prévention du suicide. Partis de Lévis vendredi en direction de Rimouski, ils ont roulé 300 km. Ils ont repris la route samedi matin pour franchir un autre 300 km, cette fois vers New Richmond.

Le Défi On roule pour toi en est à sa troisième année. Son organisateur, Cédric Boilard, rappelle les origines de sa démarche.

Il y a 18 ans, j’ai perdu mon frère Jean-François qui avait 22 ans , raconte-t-il. Quand ça a fait 15 ans, j’ai [senti le besoin] de m’impliquer pour la prévention du suicide. J’ai décidé de lier ma passion du vélo à la cause.

Le groupe de cyclistes de passage à Amqui samedi matin Photo : page Facebook Ville d'Amqui

Sur le trajet, on amasse des dons et on parle de la cause. On voit des gens tout le long qui nous encouragent. On est vraiment contents! Cédric Boilard, organisateur du Défi On roule pour toi

On est 15 cyclistes et on a 12 bénévoles qui nous soutiennent , ajoute M. Boilard. C’est comme dans la prévention du suicide. On a besoin de notre communauté, de nos amis, de notre famille. Même chose en vélo, on s’appuie toujours et on ralentit quand il le faut pour aider les autres. C’est comme une grosse famille, une grosse gang d’amis.

Faut en parler, faut s’appuyer, discuter, s’aider. Cédric Boilard, organisateur du Défi On roule pour toi

Les cyclistes prennent une pause au Bic. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Pour Cédric Boilard, il est primordial de parler de la prévention du suicide, un sujet qui demeure encore tabou.

Il faut continuer à en parler , insiste-t-il. On n’en parlera jamais assez. Il ne faut pas être gêné d’expliquer ce qui en est et comment ça se passe.

Cédric Boilard n’a pas d’objectif financier précis, mais à mi-parcours, il disait avoir atteint 8000 $, soit le double de l’an passé.

En moyenne, 10 personnes se suicident chaque jour au Canada, et 90 % d’entre elles souffraient d’un problème de santé mentale, affirme l’Agence de la santé publique du Canada, d’après des chiffres comptabilisés en 2016.

Le suicide est la neuvième cause de décès au Canada, mais la deuxième pour les personnes de 10 à 29 ans.

Avec les informations de Laurence Gallant