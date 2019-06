Troisième journée d'évacuation de la Première Nation de Pikangikum

Les évacuations des résidents Pikangikum se poursuivent samedi pour une troisième journée d'affilée. Le feu de forêt Red Lake 14 menace toujours la communauté autochtone et paralyse également les télécommunications .

Les dirigeants de Pikangikum avaient espéré que l’évacuation des 1200 résidents vulnérables soit conclue vendredi, mais les avions de secours n’ont finalement pu que transporter 580 personnes vendredi. Le total des personnes qui ont déjà trouvé refuge dans d’autres villes du Nord de l’Ontario s’élève à près de 900.

Les Forces armées canadiennes indiquent que la Province leur a demandé de garder leurs avions à contribution. Trois avions Hercules, deux hélicoptères Chinook avaient appuyé vendredi les avions DASH-8 déployés par le ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Plus de 2000 résidents de Pikangikum attendent encore d’être évacués. Photo : Courtoisie

Le feu Red Lake 14 s’étend toujours sur près de 3000 hectares et se situe à moins de 5 km de la communauté autochtone. Les vents soufflant dans la direction opposée à celle où se trouve Pikangikum ont aidé à éloigner la fumée , selon le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts . Quatre avions-citernes et quatorze équipes de garde-feux tentent toujours de contenir l’incendie.

Les Forces armées canadiennes doivent faire une mise à jour sur les évacuations vers midi.